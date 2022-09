Nuoto, Ceccon e Martinenghi in Coppa del Mondo

29-09-2022 14:27

Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, due dei campioni italiani del nuoto azzurro prenderanno parte al circuito in vasca corta della Coppa del Mondo 2022. Per il momento tre le tappe in programma

– 21-23 ottobre a Berlino (Germania)

– 28-30 ottobre a Toronto (Canada)

– 3-5 novembre a Indianapolis (Stati Uniti)

All’interno della competizione non mancheranno le stelle del nuoto come Kyle Chalmers, l’americano Nic Fink, l’israeliana Anastasia Gorbenko, la svedese Louise Hansson, la canadese Kylie Masse e i l’olandese Arno Kamminga.