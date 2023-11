Nuoto, Gregorio Paltrinieri strappa il pass per Parigi 2024 ed è già super tempo: “Mi è mancato gareggiare”

Gregorio Paltrinieri è il primo azzurro del nuoto italiano a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: agli Assoluti italiani ferma il cronometro su 14’41”38 nei 1500 stile liberoGregorio Paltrinieri è il primo azzurro del nuoto italiano a conquistare il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024: agli Assoluti italiani ferma il cronometro su 14’41”38 nei 1500 stile libero

28-11-2023 18:46

Giornalista con una passione sfrenata per gli Sport Usa, di cui è esperto conoscitore. Ma su Virgilio Sport è un osservatore del pallone nostrano e delle sue baruffe quotidiane. Appassionato di musica, ha sviluppato orecchio anche per borbottii degli spogliatoi, mugugni dei tifosi e voci di mercato

SuperGreg è già tornato e si lancia già verso le Olimpiadi di Parigi 2024. Gregorio Paltrinieri è stato grande protagoniosta nella prima giornata di gara di finali agli Assoluti Invernali di nuoto che sono in corso a Riccione e ora le delusioni di Fukuoka sembrano essere definitivamente alle spalle.

Paltrinieri: tempo elite nei 1500 stile

La voglia di ricominciare, di rituffarsi in piscina c’era tutta, così come quella di mettersi alle spalle il capitolo Fukuoka e nella vasca di Riccione si è vista tutta. Il tempo limite era il 14’44” scelto dalla Federazione come tempo limite per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: Greg ha fatto meglio scendendo a 14’41”38 stampando un tempo che già vale qualcosa di importante in ottica futura.

Gara gestita con la solita capacità dal punto di vista tattico per l’atleta di Carpi che ha tenuto un ritmo regolare per tutte le vasche e poi ha cominciato a distaccare tutti una volta superato il muro dei 600 metri. Alle sue spalle si sono piazzati Luca De Tullio in 14’57”99 e Matteo Diodato (15’07”41).

Greg e la voglia di scendere in acqua

A fine gara Gregorio Paltrinieri è apparso soddisfatto della sua prestazione e soprattutto ha confermato la sua voglia di tornare a gareggiare dopo la delusione di Fukuoka: “Ho lavorato tanto in questi mesi e con una mentalità diversa. Sono uscito molto scottato da tanto successo in Giappone, dove non è uscito il mio reale. Avevo in testa il tempo per i Giochi e volevo nuotarlo subito. Gareggiare mi è mancato tanto e questa sera mi sono divertito. Non farò però gli 800 stile, perché mercoledì andrò in Portogallo per la World Cup in acque libere”.