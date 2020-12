Nuoto, le parole di Nicolò Martinenghi

Nicolò Martinenghi, ai campionati assoluti italiani ha migliorato il suo tempo (e il record italiano) nei 50 rana, con il sesto tempo di sempre sulla distanza.

Martinenghi è intervenuto in Passione Sportiva, raccontando l’attesa verso le Olimpiadi:

“L’attesa per Tokyo? Troppo lunga… sono qualificato da più di un anno e ovviamente fremo per un appuntamento che è il coronamento della carriera di chiunque anche se nel mio caso sono ancora giovane. Agli Assoluti sono stati giorni sull’onda dell’entusiasmo, sapevo di stare bene: sono stracontento, mi sono fatto il regalo di Natale in anticipo. Il recordi italiano col sesto tempo di sempre sui 50 rana mi da la consapevolezza di quanto posso valere a livello internazionale. La mia gara sono i 100 ho dato meno, ma ho risposto con i 50 e nei 200. L’avvicinamento all’Olimpiade è logorante ma avvicinarsi con questo entusiasmo lo auguro a chiunque”.

OMNISPORT | 21-12-2020 16:16