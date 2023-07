Mondiali Nuoto 2023, Pellacani e Santoro di bronzo nel sincro mixed dai 3 metri. Setterosa ai quarti di finale

Altra medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, la coppia formata da Chiara Pellacani e Matteo Santoro conquista il bronzo nella prova sincro mixed dai 3 metri, bene anche il Setterosa che batte la Nuova Zelanda e trova gli USA ai quarti

Ultimo aggiornamento 22-07-2023 12:35

Ancora una medaglia per l’Italia ai Mondiali di nuoto di Fukuoka con il bronzo conquistato da Matteo Santoro e Chiara Pellacani nella prova di sincro mixed dai 3 metri nel programma di tuffi.

Italia di bronzo: Pellacani e Santoro si confermano dopo Budapest

Una coppia destinata a durare e ad avere successo: è quella formata dai giovani Matteo Santoro e Chiara Pellacani che ai Mondiali di Fukuoka conquistano il bronzo nel sincro mixed dai 3 metri nel programma dei tuffi. Una conferma per il giovanissimo duo che ha conquistato l’argento a Budapest nel 2002, dopo la vittoria agli Europei di Budapest del 2021 e a Cracovia 2023. Quinto posto dopo gli obbligatori e rimonta nei tuffi liberi finendo alle spalle della Cina e dell’Australia.

Santoro: “Dedico questa vittoria a Chiara e alla mia famiglia”

Grande gioia per il duo italiano e per Matteo Santoro che si racconta dopo la gara: “Non vedevamo l’ora di gareggiare. Abbiamo atteso l’ultima giornata ed è stata una giornata bellissima. Chiara è stata bravissima perché so ce era molto stanca dopo aver gareggiato praticamente tutti i giorni. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, alla mia allenatrice Alice Palmieri e a Chiara che per me è un esempio”.

Esulta ance Chiara Pellacani, autentica stakanovista in questi mondiali: “Ero stanca ma l’affiatamento che c’è tra me e Matteo è stato fondamentale. Lui con il suo atteggiamento spensierato e ottimista è un sostegno per me. La dedica è ala mia famiglia, a Tommaso Marconi e a mio nonno scomparso lo scorso dicembre”.

Setterosa avanti: Nuova Zelanda battuta, ai quarti gli Stati Uniti

Avanza l’Italia nella pallanuoto. Le ragazze di Silipo superano senza grandi difficoltà la Nuova Zelanda negli ottavi di finale ed ora si trovano di fronte un quarto di finale che sa già di medaglie. Il Setterosa, infatti, trova sulla sua strada verso il podio gli Stati Uniti (tre volte campioni olimpiche) con il match che si giocherà lunedì 24 luglio alle ore 16 italiane. Servirà un’impresa per riuscire a superare la corazzata a stelle e strisce, ma Bettini e compagne ci vogliono provare. Tutto facile contro la Nuova Zelanda, con l’Italia capace di chiudere 4-1 il primo quarto e di mettere la sfida in discesa con il 10-3 con cui va all’intervallo, prima del 14-7 finale.

Mondiali, si va in vasca: nella prima giornata occhio a Ceccon e Martinenghi

I Mondiali di Fukuoka danno il benvenuto al nuoto in vasca e si comincia con una giornata di speranze per il nuoto azzurro. La prima a scendere in vasca è Sara Franceschi che prova a diventare la sorpresa nei 200 misti femminili. Voglia di emergerà anche per De Tullio e Ciampi nei 400 stile libero maschili con le batterie in programma nella notte e i due azzurri a caccia della finale. Debutto mondiale anche per Ceccon nei 50 metri farfalla e per Martinenghi nella distanza dei 100 nei rana. Ed ovviamente la speranza di medaglie è affidata alle due staffette 4×100 metri.

Mondiali di nuoto, il programma di domani: comincia il nuoto in vasca