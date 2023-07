Mondiali di nuoto: Settebello inarrestabile, azzurre fuori dal podio nel trampolino

L’Italia della pallanuoto batte la Cina e chiude il girone a punteggio pieno, nei tuffi dai 3 metri Pellacani e Bertocchi non si ripetono nell’individuale. Alle 12:30 la finale del team sincro

Ultimo aggiornamento 21-07-2023 14:21

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Altra vittoria per il Settebello nel torneo maschile di pallanuoto dei Mondiali di nuoto di Fukuoka 2023: l’Italia, che era già qualificata ai quarti, affonda anche la Cina (18-5) e chiude a punteggio pieno il girone B. Nei tuffi Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi non arrivano alla medaglia nel trampolino da 3 metri nonostante una buona gara in finale. Alle 12:30, infine, l’Italia del nuoto artistico si giocherà le sue chance nella finale a squadre del libero.

Qualificato ai quarti di finale con un turno di anticipo, il Settebello batte per 18-5 la Cina nell’ultima gara del girone B, concluso dunque a punteggio pieno: il c.t. Sandro Campagna fa turnover lasciando a riposo Gonzalo Echenique e Giacomo Cannella, l’Italia spreca molto in avvio (2-2 nel primo quarto) ma poi prende il largo spinta dall’entusiasmo del 19enne Francesco Condemi, autore di 4 gol tutti nella seconda frazione. Poker anche per la stella Francesco Di Fulvio. Gli azzurri torneranno in vasca il 25 luglio per i quarti di finale contro la vincente dell’ottavo di finale del 23 luglio tra la Serbia e probabilmente il Giappone.

Nonostante una buona gara, Chiara Pellacani ed Elena Bertocchi non ripetono da sole quanto fatto in coppia nei tuffi. Le due azzurre, che a Fukuoka hanno conquistato il bronzo nel sincro 3 metri, hanno concluso fuori dal podio la nella finale individuale del trampolino da 3 metri: 5° posto col punteggio di 308.15 per la Pellacani, 12a la Bertocchi con 269.65. Oro e argento vanno alla Cina con Chen Yiwen (359.50) e Chang Yani (341.50), bronzo alla canadese Pamela Ware (332.00). La Pellacani tornerà domani nel sincro misto con Matteo Santoro.

Male gli italiani della piattaforma 10 metri, entrambi subito eliminati gli azzurri in gara: Riccardo Giovannini si ferma al 31° posto con il punteggio di 325.25, fa peggio il 24enne italodanese Andreas Sargent Larsen, che non va oltre il 33° posto con 322.30.

Nella finale nel libero a squadre del nuoto artistico era complicata la situazione dell’Italia, che si era qualificata col 6° punteggio. Il team composto da Linda Cerruti, Sofia Mastroianni, Lucrezia Ruggiero, Francesca Zunino, Giulia Vernice, Marta Iacoacci, Isotta Sportelli ed Enrica Piccoli offre però una buona prestazione, totalizzando 32.7850 punti con la sua routine e conserva il piazzamento. L’oro va alla Cina (47.3500), argento al Giappone (45.8500), bronzo all’Ucraina (34.5000).

Nel programma di domani sabato 22 luglio dei Mondiali di nuoto di Fukuoka spicca la prima gara da dentro o fuori del Setterosa nel torneo femminile di pallanuoto: le azzurre affrontano la Nuova Zelanda negli ottavi di finale, vincendo accederebbero ai quarti contro la corazzata Stati Uniti. Chiara Pellacani ancora protagonista nei tuffi insieme a Matteo santoro nel trampolino 3 metri sincro misto.

Ore 3 – Nuoto Artistico – Finale Duo Misto Libero

Ore 8:30 – Tuffi – Finale Trampolino 3 metri Sincro Misto

Ore 10 – Pallanuoto femminile – Ottavi di finale Italia-Nuova Zelanda

Ore 11:30 – Tuffi – Finale Piattaforma 10 metri Maschile