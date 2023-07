Mondiali di nuoto: Settebello già ai quarti, nei tuffi Tocci e Marsaglia strappano il pass per Parigi

L’Italia della pallanuoto dà spettacolo contro il Canada (24-6) e vince il girone B con un turno d’anticipo. I due azzurri del trampolino da 3 metri qualificati per la finale e per le Olimpiadi

19-07-2023 11:27

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Ai Mondiali di nuoto di Fukuoka il Settebello dà spettacolo, dominando il Canada per 24-6 nella 2a giornata del torneo maschile di pallanuoto e centrando così con un turno d’anticipo la vittoria aritmetica del girone B e il passaggio diretto ai quarti di finale. Esulta anche l’Italia dei tuffi: Tocci e Marsaglia guadagnano l’accesso alla finale del trampolino da 3 metri e con essa la qualificazione olimpica per Parigi 2024.

Pallanuoto: il Settebello dà spettacolo col Canada e vola ai quarti

Netta la crescita del Settebello nella 2a giornata del torneo maschile di pallanuoto dei Mondiali di Fukuoka: l’Italia del c.t. Sandro Campagna aggredisce il Canada con un ritmo di gioco vertiginoso, chiude il primo quarto sul 6-0 e conclude il match col punteggio di 24-6, assicurandosi – anche grazie al successo della Francia sulla Cina – la vittoria del girone B e di conseguenza l’accesso diretto ai quarti di finale del 25 luglio (la prima di ogni raggruppamento salta gli ottavi del 23 luglio).

Tra gli azzurri brilla il mancino Gonzalo Echenique, autore di 4 gol come Andrea Fondelli e Vincenzo Renzuto. Il match della 3a giornata contro la Cina, in programma venerdì 21 luglio alle ore 10:30 italiane, avrà valore solo per le statistiche. Insieme al Settebello, si sono qualificati ai quarti con un turno d’anticipo anche Ungheria e Spagna.

Tuffi, trampolino 3 metri: Tocci e Marsaglia in finale e alle Olimpiadi

Nella piscina della prefettura di Fukuoka esultano Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, che si sono qualificati rispettivamente con il 7° e l’8° punteggio alla finale individuale del trampolino da 3 metri, in programma domani: un risultato di fondamentale importanza per entrambi, perché vale il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Tocci, 29enne capitano dell’Italia dei tuffi, fa un capolavoro nel quadruplo salto mortale e mezzo avanti raggruppato (81.70), chiudendo col punteggio di 435.95; nello stesso tuffo 27enne Marsaglia tocca i 79.80, totalizzando 430.20 al termine della gara.

Mondiali di nuoto: il programma di domani 20 luglio

Archiviata la doppietta Paltrinieri-Acerenza della 5km, l’Italia del nuoto di fondo torna stanotte a caccia di una medaglia nella staffetta sui 6 km. Nella pallanuoto dopo i larghi successi contro Argentina e Sudafrica, il Setterosa si gioca la vittoria del girone C e l’accesso diretto ai quarti di finale contro la Grecia. Dalle ore 2 Chiara Pellacani di scena nei tuffi con i preliminari del trampolino da 3 metri, occhio poi a Tocci e Marsaglia nei tuffi, con la finale del trampolino 3 metri maschile. Infine nel nuoto artistico riflettori puntati su Linda Cerruti e Lucrezia Ruggiero: l’argento nel tecnico non ha saziato il duo azzurro, che cerca il podio anche nella finale del libero.