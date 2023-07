Mondiali di nuoto 2023, il riscatto di Paltrinieri e Acerenza: argento e bronzo nella 5 km

Dopo la delusione della 10 km, i due portacolori italiani, Paltrinieri e Acerenza, conquistano argento e bronzo nella 5 km ai Mondiali di nuoto di Fukuoka. Il Setterosa vince ancora, travolto il Sudafrica

Il riscatto è servito. Dopo la delusione nella 10 km in acque libere, Gregorio Paltrinieri e Domenico Acerenza trovano la forza per reagire e conquistano un argento e un bronzo sulla distanza dei 5 km ai Mondiali di nuoto di Fukuoka.

Nuoto di fondo, argento e bronzo per Paltrinieri e Acerenza

La condizione non era delle migliori ma Paltrinieri ed Acerenza sono riusciti a trovare energie soprattutto mentali per riuscire a tornare ad alti livelli e strappare un doppio podio nella prova dei 5 km di nuoto di fondo. Imprendibile il tedesco Florian Wellbrock, che dopo la 10 km, si prende anche la distanza più corta al termine di un vero e proprio dominio. Ma gli azzurri sono stati quelli capaci di tenere il suo passo più a lungo.

“Non pensavo di poter fare una gara così – ha detto alla fine Paltrinieri – speravo di rimanere attaccato ai migliori, stavo meglio in acqua rispetto all’altro giorni ed ero deluso dopo la 10 km. Forse per avere gli stimoli giusti ho bisogno di una delusione. Così si accende la miccia. Ho conquistato questa medaglia con determinazione e con fermezza”. Gli fa eco anche Domenico Acerenza: “Siamo due guerrieri e non molliamo e lo abbiamo dimostrato. Ala fine ci abbiamo anche provato per l’oro ma Wellbeck ha dimostrato di essere il più forte. Dopo una gara vissuta ad aiutarci alla fine è stato bello sfidare Greg: è passato lui ma l’importante è che siamo entrambi a medaglia”.

Nuoto di fondo, quinto posto per Barbara Pozzobon nella prova femminile

Nessuna medaglia invece dalla competizione femminile, l’azzurra Barbara Pozzobon lotta con le migliori fino alla fine ma si deve accontentare del quinto posto nella 5 km. La medaglia d’oro ancora a Leonie Beck, che dopo i 10 km, si conferma anche sulla distanza più corta. Seconda la olandese Van Rouwedaal, terza la brasiliana Cunha. Continua dunque il dominio tedesco nelle acque libere. Molto più indietro invece Rachele Bruni che chiude solo 21esima.

“Sono felice della mia prova – dice Barbara Pozzobon – passare dalla 25 km alla 5 non è semplice. Ho disputato una buona gara anche se all’inizio non mi sentivo benissimo. Dopo la cancellazione della 25 km, ho deciso di sperimentare nuovi percorsi e posso dire di essere soddisfatta anche da questa gara”.

Pallanuoto, il Setterosa ingrana la marcia: travolto il Sudafrica

Tutto facie per la nazionale di Carlo Silipo che, dopo aver travolto l’Argentina, batte con un netto 24-2 anche il Sudafrica nel secondo match del gruppo C ai mondiali di pallanuoto femminile a Fukuoka. Dopo un tempo in leggerezza sofferenza, il Setterosa prende le misure alle avversarie e chiude il match con il 7-0 del secondo quarto, per poi controllare il match senza nessuna difficoltà fio alla fine. Migliori realizzatrici Giustini e Bettini con 4 reti. Le azzurre tornano in acqua giovedì alle 3.30 nello scontro contro la Grecia che mette in palio il primo posto nel girone.

Mondiali Nuoto, il programma di domani 19 luglio: torna il Settebello

Il Settebello torna in acqua per la sua seconda gara al Mondiale di pallanuoto di Fukuoka domani alle ore 2 contro il Canada in una gara da non sbagliare per i ragazzi di Sandro Campagna.