Nuoto, non decolla il Mondiale di Miressi: ultimo nei 100

22-06-2022 18:37

Deluso in primis lui, Alessandro Miressi, primatista italiano della gara regina ovvero i 100 stile libero. L’azzurro, ai Mondiali di Budapest in corso alla Duna Arena, arriva ultimo in quella che è sempre stata la sua gara. Il piemontese conferma le sensazioni di questi giorni e continua a fare fatica.

Alla fine la spunta il favorito della vigilia, il rumeno Popovici che vince con il crono di 47″58, secondo il francese Grousset con 47″64, terzo il canadese Liendo Edwards con 47″71. Miressi è come detto ottavo con 48″31.

Un vero rammarico visto che con il suo migior tempo, Miressi avrebbe potuto anche sperare nell’oro: già però nella prima giornata, con la staffetta poi bronzo, era apparso in netta difficoltà.