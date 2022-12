12-12-2022 11:39

Da domani si fa sul serio in Australia, con i Mondiali di nuoto in vasca corta.

Ad ANSA ha così parlato l’uomo simbolo dell’Italia, Gregorio Paltrinieri.

“I Mondiali di Melbourne? L’Italia è una delle nazionali più forti, siamo molto eclettici e competitivi. Non mi aspetto di meno di quanto visto ai Mondiali in vasca lunga di Budapest e agli Europei di Roma. Dopo un’estate piena di successi mi sono preso un bel periodo di stacco di tre-quattro mesi, un ultimo break prima della prossima stagione e i Mondiali di Fukuoka . 1500 metri in vasca corta? Sono una gara diversa, col doppio delle vasche. Io ho anche detenuto il record del mondo, ma nulla è scontato”.