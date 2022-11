17-11-2022 23:44

Gregorio Paltrinieri non è più una promessa, ma è diventato una certezza del nuoto e dello sport italiano. Il suo 2022 è stato da incorniciare grazie ai record ed alle medaglie conquistate nei mondiali ed europei tenutisi nel corso di quest’anno. Ed ora si prepara a difendere nel 2023 quanto racimolato durante la stagione appena terminata.

Nuoto: Paltrinieri si prepara a difendere la World League

L’edizione 2022 del World Tour è terminata ad Eilat, in Israele e riprenderà nel 2023. La FINA, che organizza questa manifestazione, ha annunciato le gare in acque libere che gli atleti dovranno affrontare. Si partirà dalla Sardegna, nel Golfo Aranci, dal 20 al 21 Maggio. A seguire ci saranno i round a Setubal (Portogallo), dal 27 al 28 maggio, il Test Event di Parigi (Francia) dal 5 al 6 agosto, l’appuntamento a Taiwan dal 28 al 29 ottobre nel Sun Moon Lake, la tappa di Hong Kong dal 4 al 5 novembre e l’ultimo atto nelle acque libere di Eilat dal 1° al 2 dicembre. Gregorio Paltrinieri si è affermato vincitore nell’edizione 2022 ed è chiamato a ripetersi anche nella prossima annata.

Nuoto: i record di Gregorio Paltrinieri nel 2022

Gregorio Paltrinieri, oltre a gareggiare in vasca, si è specializzato nella disciplina delle acque libere. Tra i record più significativi, quello registrato in vasca ai campionati mondiali di Budapest, dove trionfa nei 1500 m con un tempo di 14:32.80: nuovo record europeo della distanza. Per le acque libere, nella 10 km vince l’oro, precedendo l’altro italiano Domenico Acerenza, doppietta mai realizzata nel nuoto di fondo da alcuna nazione.

Nuoto, Paltrinieri: “2022 miglior stagione della mia carriera”

Gli ottimi risultati ottenuti sul campo hanno permesso a Paltrinieri di conquistare il collare d’oro del merito sportivo. Si tratta di una onorificenza che viene rilasciata a coloro che hanno primeggiato nelle varie discipline sportive portando in alto i colori dell’Italia: “Il 2022 è stata la stagione migliore della mia carriera, ho fatto risultati sia in mare che in vasca. Una stagione che mi è stata utile a capire tante cose, sono riuscito a fare tutto abbastanza bene. Questa onorificenza vuol dire tanto, essere qui a distanza di dieci anni dalla prima volta che preso il Collare d’Oro significa che continuo a divertimi in quello che faccio. È fantastico”, ha commentato in quella circostanza.