Nuoto, Paralimpiadi: prima medaglia per l'Italia

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la prima medaglia per l’Italia: a conquistarla è Francesco Bettella nei 100 metri dorso S1 maschile del nuoto. L’azzurro, che fu argento a Rio 2016 in questa specialità, oggi si mette al collo la medaglia di bronzo in 2:32.08.

Meglio di lui hanno fatto l’israeliano Iyad Shalabi, primo in 2:28.04, che fa gara di testa fin da subito e negli ultimi metri resiste al rientro dell’ucraino Anton Kol, secondo in 2:28.29, a 0.25 dal vincitore odierno.

La classe S1 rientra nella tipologia di classificazione funzionale rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, a Imputazioni, paralisi cerebrale). I nuotatori di questa classe sportiva hanno una significativa perdita di forza muscolare o di controllo nelle loro gambe, braccia e mani. Alcuni atleti hanno anche un controllo limitato del tronco.

ORDINE D’ARRIVO 100 DORSO S1 MASCHILE

1 ISR SHALABI Iyad Sport Class: S1 1.06 2:28.04

2 UKR KOL Anton Sport Class: S1 0.55 2:28.29 0.25

3 ITA BETTELLA Francesco Sport Class: S1 0.43 2:32.08 4.04

4 GRE KARYPIDIS Dimitrios Sport Class: S1 0.65 2:58.07 30.03

5 BRA da SILVA Jose Ronaldo Sport Class: S1 0.52 3:03.18 35.14

6 COL ROJAS OSORNO Luis Eduardo Sport Class: S1 1.11 3:39.25 1:11.21

7 BLR TALAI Aliaksei Sport Class: S1 0.53 4:01.23 1:33.19

OMNISPORT | 25-08-2021 11:09