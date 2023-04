Nuoto, partono gli Assoluti: in palio i pass per i Mondiali

Cinque giornate di gare in vasca lunga, dal 13 al 17 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione

12-04-2023 11:46

Entra nel vivo anche la stagione del nuoto azzurro.

Giovedì prendono il via i campionati assoluti primaverili. Cinque giornate di gare in vasca lunga, dal 13 al 17 aprile, allo Stadio del Nuoto di Riccione.

Quasi record di partecipazione con 184 società e 760 atleti più il francese Damian Joly, argento ai mondiali in corta a Melbourne nei 1500 dietro al campione del mondo Gregorio Paltrinieri, e la tedesca Leonie Beck, campionessa europea della 10 km a Ostia, tra gli ospiti più famosi del Trofeo Sette Colli di Roma, che si allenano con Stefano Morini e Fabrizio Antonelli e gareggiano fuori classifica.

Batterie sempre alle 10.00 e finali dalle 18.30 giovedì, venerdi e sabato, dalle 16 domenica e dalle 17.30 lunedì-

“Questi campionati assoluti – spiega il direttore tecnico della Nazionale Cesare Butini – rappresentano una tappa molto importante nel nostro percorso agonistico verso gli appuntamenti internazionali della stagione; ma sono anche un momento di verifica molto più ampio che conduce ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La densità del programma internazionale ci porta di fatto ad unire le stagioni 2023 e 2024. Il nostro movimento è in una buona condizione generale e il trend positivo va avanti almeno da otto anni. Mi auguro che in questi campionati arrivino le conferme degli atleti più importanti per il completamento della squadra per i Mondiali di Fukuoka e si affaccino alla ribalta i più giovani, che favoriscano poi il ricambio generazionale, in vista del quadriennio successivo. È un appuntamento crocevia della nostra stagione, perché servirà per il completamento di tutte le squadre nazionali, incluse quelle giovanili”.