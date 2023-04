Nuoto, Pellegrini: "Le mie vittorie siano stimolo per i giovani"

Federica Pellegrini era presente ai Campionati di Riccione

15-04-2023 11:58

Federica Pellegrini ha assistito ai Campionati nazionali assoluti di nuoto in corso a Riccione. Con queste dichiarazioni ha spiegato di voler essere un esempio per i giovani: “Spero di aver insegnato qualcosa soprattutto nelle gare che ho fatto. Quella che c’è ora è una generazione che viene dopo di me e aver visto un’atleta del loro Paese fare record del mondo e vincere Olimpiadi e Mondiali spero che sia stato d’esempio e dia degli stimoli in più. Sarò a Parigi 2024 in veste dirigenziale. I Giochi Olimpici sono sempre stimolanti, sia che tu la vivi come atleta sia da fuori”.

Per quanto riguarda il suo ruolo attuale all’interno della FINA, Pellegrini spiega che “Stiamo lavorando molto con la commissione atletica italiana, quella del CONI. Abbiamo progetti per agevolare gli atleti più giovani e su questo mi sto impegnando tanto”.

Sul suo passato da atleta ed il nuovo ruolo dirigenziale: “Questa piscina crea sempre tante emozioni. Secondo me il mio orologio biologico è ancora settato sulle prime due settimane di aprile perché io è già da qualche giorno che faccio fatica a dormire e ho la tachicardia”.