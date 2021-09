Nuoto, Pellegrini: "Noi atleti spesso siamo visti come dei robot"

Federica Pellegrini ha ormai annunciato da tempo il suo addio alle competizioni e al nuoto.

L’azzurra ha così raccontato cosa vede nel suo futuro nella trasmissione “Verissimo”: “Mi sto avvicinando all’idea che non ci sia più il nuoto nella mia vita, ma non ho paura. I cambiamenti per me sono stati sempre energia positiva. È stato un viaggio bellissimo, fatto di alti e bassi. Me la sono goduta. È stata una liberazione positiva dopo un anno difficile. Adesso è il momento di voltare pagina”.

E sullo stress che devono gestire gli atleti: “Noi atleti spesso siamo visti come dei robot che non sbagliano mai e preparati a tutto, ma non è vero. L’Olimpiade porta un livello di stress psicofisico altissimo che non tutti reggono”.

OMNISPORT | 17-09-2021 15:50