Nuoto, prima giornata dei Mondiali: bene Cusinato e Razzetti

16-12-2021 10:35

Prima giornata dei Mondiali in Vasca corta di Nuoto ad Abu Dhabi. Mattinata di qualificazioni con le finali alle 15.00 ore italiane.

Si parte con i 400 stile libero orfani del primatista italiano Gabriele Detti. Azzuri borderline con Marco De Tullio che acciuffa l’ultimo posto disponibile per la finale nuotando in 3’39″53 la batteria che lo vede ottavo precedendo proprio il compagno di squadra Matteo Ciampi, vicecampione europeo, nono in 3’40″10.

Ingresso in finale col primo crono per Ilaria Cusinato nei 400 misti. La veneta all’americana Melanie Margalis (terza in 4’30″75)..

Bene anche Alberto Razzetti nei 200 farfalla. Il genovese vince la quinta batteria in 1’51″33. Notizie meno positive dai 50 rana con la squalifica di Arianna Castiglioni (nuotata irregolare) che aveva toccato in 29″77; poi la buona prestazione di Benedetta Pilato che tocca agevolmente in 29″73.

Accedono entrambi in semifinale nei 100 dorso gli azzurri. Un ottimo Lorenzo Mora chiude terzo in 50″40 parimerito con lo statunitense Shaine Casas e a due centesimi dalla testa. Thomas Ceccon che passa in 51″01 dimostrando ampi margini di crescita lui.

Semifinale dei 100 rana per Nicolò Martinenghi che è quinto in 57″43 nella gara che vede in testa l’olandese argento olimpico Arno Kamminga in (56″19) davanti al primatista mondiale il bielorusso Ilya Shimanovic (56″20).

Silvia Scalia stacca il pass della semfinale dei 100 dorso col tredicesimo crono, ed è invece diciassettesima Margherita Panziera, fuori per tre centesimi.

FINALI e semifinali

Semifinali e finali dalle 18:00 (-3 ore in Italia)

400 stile libero uomini FINALE (De Tullio)

200 stile libero donne FINALE

100 dorso uomini (Mora, Ceccon)

50 rana donne (Pilato)

200 farfalla uomini FINALE (Razzetti)

400 misti donne FINALE (Cusinato)

100 rana uomini (Martinenghi)

100 dorso donne (Scalia)

200 misti uomini FINALE (Razzetti)

staffetta 4×100 stile libero donne FINALE

staffetta 4×100 stile libero uomini FINALE

