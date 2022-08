Nuoto, Quadarella nella sua Roma per confermarsi

09-08-2022 13:08

Non solo Gregorio Paltrinieri tra i protagonisti più attesi dell’Europeo di Nuoto in programma dall’11 agosto a Roma.

C’è chi è di casa nella capitale come Simona Quadarella, tornata dal Mondiale di Budapest con una medaglia negli 800 (come a Tokyo) ma alla ricerca del riscatto nell’altra sua gara di sempre i 1500.

«Voglio cercare di confermarmi – dice a Gazzetta dello Sport – ma voglio pensare gara per gara».

Dopo le “delusioni” dei 1500 in Giappone e al Mondiale spiega: «Sono uscita mentalmente più forte da queste gare. Non pensavo di riuscire a fare anche ai Mondiali quanto mi era successo a Tokyo, un anno fa. Ma ho capito ancora di più che quando mi trovo in una situazione importante, quando mi sento tanto coinvolta riesco a reagire al meglio. Pensavo fosse più difficile, invece mi è andata bene».

E poi con un collegamento alla Roma di Mourinho e al triplete, spiega: «La tripletta la devo a me stessa, deve essere una dimostrazione che posso essere in grado di farecela ancora. Se arriva anche davanti al mio pubblico tanto meglio».