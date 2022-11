Nuoto, Silvia Scalia strappa l'ultimo pass e vola a Melbourne

12-11-2022 09:37

Il campionato invernale di nuoto di Riccione promuove altri sei atleti al mondiale in vasca corta a Melbourne.

Due giornate e quattro sessioni di gare in vasca da 25 metri allargano la rosa degli azzurri che voleranno in Australia per le gare iridate dal 13 al 18 dicembre. Nella giornata conclusiva ottiene il pass Silvia Scalia che si aggiunge ai già qualificati nelle giornate prececenti (Costanza Cocconcelli, Sara Franceschi, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin e Matteo Rivolta), ai qualificati nel Nico Sapio, ai medagliati ai Mondiali di Budapest ed ai campioni europei di Roma 2022.

L’unica a conquistare un posto sull’aereo che porterà gli azzurri in Australia nell’ultima giornata dei tricolori è Silvia Scalia, decisa e tenace, forte della sua preparazione, che vince i 100 dorso in 56″78, sotto il limite tabellare di 56″99 e con il record personale. “Volevo guadagnarmi il pass per i Mondiali e l’ho fatto con cattiveria. Ho cercato di rimanere concentrata e di dare tutto dall’inizio alla fine. È andata molto bene e ho riscattato la giornata no di giovedì e i 50 andati non come mi aspettavo”.