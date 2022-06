Nuova avventura in Turchia per Andrea Pirlo

10-06-2022 16:37

A un anno di distanza dal termine dell’avventura sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo ne inizia una nuova in Turchia: allenerà infatti il Fatih Karagumruk. Come riportato da Sky Sport, c’è la firma del tecnico su un contratto annuale con il club che gioca in prima divisione turca e che nell’ultima stagione si è piazzato in ottava posizione. Nel suo unico anno da tecnico in bianconero Pirlo ha vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia ed è arrivato quarto in campionato, qualificandosi quindi per la successiva Champions League, ma non gli è bastato per avere la riconferma.

