Nuova avventura per Santa Cruz: a 40 anni riparte dal Libertad

28-12-2021 16:57

La carta d’identità recita 40 anni ma la voglia di far goal è ancora perfettamente intatta. Roque Santa Cruz non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo e ritirarsi dal calcio professionisti. L’attaccante paraguaiano classe 1981 ha deciso di accettare l’ennesima sfida della sua carriera e firmare un contratto con il Libertad .

Santa Cruz ha detto sì alla società paraguaiana e festeggerà in campo i suoi 41 anni il prossimo 16 agosto. Ad annunciare l’accordo con il centravanti è lo stesso club attraverso i canali ufficiali: “Benvenuto nella tua nuova casa”.

In carriera, il paraguaiano ha totalizzato oltre 600 presenze con 162 reti e 51 assist. Cresciuto nel settore giovanile dell’ Olimpia Asuncion , Santa Cruz ha vestito le maglie di Manchester City, Bayern Monaco, Real Betis, Blackburn, Malaga e Cruz Azul , prima di accettare la proposta del Libertad.

Arrivato in Europa nel 1999 dopo essere stato acquistato dal Bayern Monaco, il 40enne è tornato in patria, in Paraguay, nel 2016: Santa Cruz ha detto sì all’Olimpia, tornando nella squadra che lo ha lanciato tra i ‘grandi’.

In carriera ha raggiunto le vette più alte tra le fila del Bayern Monaco : con il club bavarese, Santa Cruz ha collezionato 51 goal e 21 assist in 238 presenze, conquistando una Champions League nel 2001, ben cinque Meisterschale (trofeo assegnato ai vincitori della Bundesliga ), ma anche la Coppa d’Inghilterra con il Manchester City nel 2011, vinta con Roberto Mancini in panchina. Nel palmarès, il classe 1981 vanta anche 4 Coppe di Germania e 2 Coppe di Lega con il Bayern e 5 trofei conquistati in patria con l’Olimpia Asuncion.

A 40 anni suonati, Roque Santa Cruz ha ancora voglia di essere protagonista sul rettangolo verde di gioco. L’attaccante ha accettato l’offerta del Libertad e vuole continuare a far goal ad alti livelli per dimostrare di essere ancora all’altezza di grandi palcoscenici.

