Nuova avventura per Tonino Tempestilli

In attesa che venga ufficializzato il ritorno in Serie B dopo aver dominato il girone C della Serie C, la Reggina pensa al futuro ed avvia la riorganizzazione societaria.

Attraverso un comunicato, infatti, il club calabrese ha informato “di aver affidato il ruolo di Responsabile del settore giovanile, del Centro Sportivo Sant’Agata e del calcio femminile al Sig. Antonio Tempestilli. Il dirigente amaranto sarà presentato agli organi di informazione nella conferenza stampa che si terrà martedì 26 maggio alle ore 10 presso lo stadio “Oreste Granillo”.

Per l’ex difensore e dirigente della Roma si tratta della prima esperienza lontano dal club giallorosso, dal quale si era separato lo scorso novembre dopo ben 32 anni, i primi sei dei quali da giocatore, tra il 1987 e il ’92, gli altri da dirigente.



SPORTAL.IT | 23-05-2020 22:46