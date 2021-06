Nuova avventura per Yaya Touré: sarà vice allenatore dell'Akhmat Grozny

Non tutti gli ex calciatori con un grande curriculum alle spalle cominciando subito con una panchina importante. Ne é un esempio Yaya Touré , ex centrocampista ritiratosi nel 2019 e che sta avviando la sua carriera da allenatore facendo la necessaria gavetta.

L’ex giocatore del Manchester City ha appena iniziato una nuova esperienza, dato che è di queste ore l’ufficialità del suo passaggio all’ Akhmat Grozny (formazione del massimo campionato russo).

Il club ha annunciato il nuovo innesto con un post sui suoi profili social:

“Yaya Touré, noto giocatore in passato, entrerà a far parte dello staff tecnico del Grozny. Il suo ruolo specifico sarà determinato dall’allenatore Andrey Talalaev. Il contratto con lui è stato stipulato fino alla fine della stagione 2021-2022. Salutiamo Yaya Ure e gli diciamo: “Benvenuto ad Akhmat!”.

Per Yaya Touré si tratta della sua seconda avventura da quando ha appeso le scarpette al chiodo, avendo già allenato l’ Olimpik Donetsk in Ucraina da febbraio a maggio del 2021.

OMNISPORT | 14-06-2021 22:46