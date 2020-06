Nuova bufera su Chiellini, un tweet scatena la polemica

Ancora non si sono spente le polemiche per le tante questioni messe sul piatto da Chiellini nella sua autobiografia “Io Giorgio”, i cui estratti continuano a far discutere, che il difensore della Juventus è tornato a far parlare di sè sui social per un altro tema. Stavolta non c’entra Balotelli, nè Felipe Melo, non si parla del morso di Suarez o di cosa successe nell’intervallo della finale di Champions contro il Real Madrid a Cardiff. Il tema è extra sportivo ma ha fatto egualmente rumore come quelli precedenti.

Chiellini commenta il caso-Floyd

Su twitter Chiellini ha scritto alcune riflessioni sul caso George Floyd, l’uomo di colore morto soffocato da una ginocchiata di un poliziotto in Usa. Una vicenda che sta scatenando l’ira dei cittadini, da giorni in protesta per le strade.

Nel mondo del calcio non tutti sono rimasti in silenzio: per tutti valga il bel gesto fatto dal figlio di Thuram, che gioca in Bundesliga, ma anche i giocatori del Liverpool ed altri – come lo stesso Balotelli – hanno provato a scuotere le coscienze con gesti simbolici.

Chiellini scrive sui social: “Ho visto e rivisto quelle immagini. E ho avuto bisogno di tempo. Per pensare. Per riprendermi dallo shock di una violenza di tale portata. Come potrei mai spiegare alle mie figlie quanto successo? Con quali parole? La verità è che non le ho trovate. Nessuna risposta”.

Su twitter i tifosi rimproverano Chiellini

Non mancano commenti di apprezzamento sui social ma in tanti prendono anche le distanze da Chiellini: “Sign. Chiellini mi scusi ma lei nel suo piccolo ha usato la parola ODIO rivolta ad una squadra. Tutto questo nel suo ultimo libro. Allora cominciamo noi nel nostro piccolo mondo, magari evitando anche quei brutti gesti che fa in campo. Penso che i figli vedano anche quelli”.

Cosa imputano i fan a Chiellini

Fioccano le reazioni: “La violenza genera violenza,la stessa che hai generato tu col tuo libro” o anche: “Dai Giorgio, sei il mio esempio di pervicacia e serietà però finiscila con gli slogan: a Bergessio del Catania momenti gli fai saltare pure l’ultimo molare” oppure: “Grazie capitano ma spero che ascolti queste parole la prossima volta qualcuno subirà abusi in uno stadio. Dovresti smettere di giocare, punto basta”.

Un tweet di Ravezzani peggiora le cose

Come se non bastasse è arrivato anche un tweet di Ravezzani a commento dele parole di Chiellini. Il giornalista di TeleLombardia si lascia andare ad una battuta di pessimo gusto scrivendo: “Parla di <You pay…>?” e scatena altre reazioni inorridite.

Tutti scatenati contro Ravezzani

In tanti chiedono a Ravezzani di cancellare quel tweet: “C’è poco da fare ironia…. tweet assolutamente fuori luogo” o anche: “Direttore, secondo me questa se la poteva risparmiare…” oppure: “Che caduta di stile …davvero una ironia vergognosa …ma davvero pensa che si possa s scherzare su avvenimenti del genere??” e infine: “Paragonare una reazione di un calciatore a sangue a caldo, ad un omicidio a sangue freddo…. Mamma mia che bassezza”.

SPORTEVAI | 02-06-2020 08:42