Nuova bufera su Ibra, caos tra i tifosi

Prima il rosso per parole non dette, poi la sua presenza in un ristorante di Milano in piena zona rossa ed infine il caso scommesse. La settimana terribile di Zlatan Ibrahimovic continua con lo svedese che non riesce a trovare pace.

La rivelazione della stampa svedese su Ibrahimovic

L’ultima notizia arriva dalla Svezia con il quotidiano Atonbladet che rivela che il calciatore avrebbe infranto le regole della Fifa con la sua partecipazione alla società di scommesse Bethard. Una violazione che rischia di essere punita o con una sanzione milionaria oppure nell’ipotesi più severa con una squalifica. Stando a quanto riportano i media, la Federazione svedese sarebbe a conoscenza del problema già da tre anni e questo sarebbe stato l’ostacolo per il suo rientro in Nazionale già in occasione dei Mondiali del 2018.

Ibra ancora nel mirino: caos social

La settimana nera di Zlatan continua. Il giocatore è finito al centro di numerose polemiche e questa situazione sta creando scompiglio tra i tifosi del Milan. Il club rossonero si prepara alla fase finale della stagione e vuole mettere al sicuro la qualificazione Champions che sarebbe fondamentale sia da un punto di vista sportivo che da un punto di vista economico. Ma queste continue polemiche non aiutano di certo a concentrarsi sul campo.

I tifosi sono preoccupati dalle notizie che vengono fuori ormai ogni giorno: “Questa settimana di Ibra è un disastro, prima la cena al ristorante, ora questo. Bei tempi quelli di Sanremo”. E sempre a proposito della kermesse canora, Carlo scrive: “Grande professionista, forse era meglio restare a Sanremo”.

Ma tra i tifosi rossoneri c’è anche chi si sente bersaglio di questa situazione: “Lasciateci in pace, e ora che il Milan si svegli e si faccia sentire”. Ma è anche il momento dell’ironia: “Tra qualche giorno verrà fuori una notizia secondo la quale Ibrahimovic ha sganciato le bombe su Hiroshima e Nagasaki”.

