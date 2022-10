Nuova candidatura per Flavia Pennetta alla Hall of Fame

18-10-2022 16:08

Flavia Pennetta vincitrice dell’Us Open 2015 e pluricampionessa di Fed Cup, nonché sportiva azzurra amatissima dal suo pubblico e non solo, potrebbe far parte della “Hall of Fame”.

Lo scorso anno non aveva ottenuto il punteggio sufficiente, quest’anno le è stata data una nuova possibilità. Se il “sogno” dovesse andare in porto sarebbe la terza italiana di sempre a riuscirci, prima di lei è toccato al compianto Gianni Clerici e a Nicola Pietrangeli.

Nel 2021 fu inserito l’ex numero 1 australiano Lleyton Hewitt, in ritardo rispetto alla decisione visto che a causa delle restrizioni covid la cerimonia fu posticipata di un anno, ora potrebbe toccare all’atleta italiana.

Il voto sarà come sempre il mix di preferenze popolari e giornalistiche, con 140 addetti ai lavori in attesa di una classifica che darà chance maggiori ai primi tre in graduatoria visto che ad ogni nome verranno aggiunti il 3%, 2% e 1% a seconda della posizione conquistata sul podio virtuale. Le votazioni resteranno aperte dal 20 al 30 ottobre.