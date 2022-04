Nuova follia di Mike Tyson: prende a pugni un passeggero in aereo

21-04-2022 20:38

L’ex campione del mondo dei pesi massimi Mike Tyson si è reso protagonista di un nuovo episodio di violenza. Immortalato da un video, il 55enne ex campione del mondo dei pesi massimi di pugilato ha picchiato un ragazzo, molto probabilmente ubriaco, che lo stava provocando su un volo internazionale in partenza da San Francisco e diretto in Florida.

Follia Tyson: pugni in faccia a un ragazzo, un video lo inchioda

E’ accaduto tutto ieri sera verso le 22,30: Tyson stava per sedersi nel posto a lui assegnato, quando il ragazzo si è avvicinato a lui e gli ha chiesto un selfie. La richiesta è stata accolta da Iron Mike, l’episodio sembrava tranquillamente chiuso e invece il ragazzo, visibilmente alterato, ha ripetutamente parlato nell’orecchio di Tyson mentre era seduto comodamente davanti a lui, e ha continuato a importunarlo.

A quel punto Tyson ha perso completamente la pazienza e prima ha invitato il ragazzo a calmarsi, poi, visto che continuava a provocarlo e a molestarlo, ha cominciato a tirargli diversi pugni in faccia ed è stato fermato a fatica dall’uomo seduto al fianco di questo ragazzo, che poi ha fatto vedere il suo volto tumefatto nel video che sta ora circolando sul web. I testimoni raccontano che poi Tyson è sceso dall’aereo prima che prendesse il volo per la Florida, il ragazzo ha invece ricevuto le cure mediche e poi ha denunciato l’incidente alla polizia.

Mike Tyson: la gloria nel pugilato ma anche molteplici guai con la giustizia

Mike Tyson, nato a Brooklyn il 30 giugno 1966, prelevato dalla strada dal suo primo mentore Cus D’Amato che lo salvò dal carcere facendolo diventare un pugile professionista, dal 1986 al 1990 è stato campione del mondo dei pesi massimi, letteralmente dominando qualunque avversario gli capitasse a tiro, da Trevor Berbick, al quale strappò il titolo, a Michael Spinks, da Larry Holmes a Frank Bruno. Dopo aver perso la cintura iridata a sorpresa contro Buster Douglas, è stato condannato per stupro scontando tre anni di prigione, in seguito è stato più volte arrestato, anche per possesso di cocaina.

Mike Tyson: 25 anni fa il morso all’orecchio di Holyfield sul ring

Nel frattempo, la sua carriera di pugile è continuata fino al 2005 senza che riuscisse mai a riunificare il titolo e conquistando per meno di un anno solo quello WBA, che poi gli fu strappato da Evander Holyfield. Oltretutto anche nel suo habitat naturale, il ring si rese protagonista di un incredibile episodio nel 1997, quando nel match di rivincita contro Holyfield gli morse l’orecchio staccandogliene un pezzo. L’ultima sua apparizione è stata per un match di esibizione un anno e mezzo fa contro Roy Jones Jr. finito in parità.

OMNISPORT