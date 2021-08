Nuovo colpo per Dazn, arriva il commentatore arbitrale delle partite

Non chiamatelo moviolista. Ma “talent” arbitrale. Nuovo colpo di Dazn che nella sua sontuosa “campagna acquisti” oltre a giornalisti ed ex giocatori arricchisce il suo roster con un altro top-player, stavolta legato al mondo dei fischietti. Già da stasera con una partita di calcio spagnolo e poi per tutta la stagione in serie A ci sarà Luca Marelli sulla piattaforma streaming a commentare i casi dubbi e a dare spiegazioni sulle interpretazioni degli arbitri. L’ex arbitro comasco, che vanta tantissimi follower sulla sua pagina youtube e sui suoi profili social, ha annunciato la novità su Facebook e twitter.

Luca Marelli annuncia il nuovo incarico per Dazn

Scrive Marelli: “Alaves-Real Madrid (stasera, ore 22) sarà una sorta di prova generale in vista della prima giornata di campionato di Serie A. Sarò impegnato come “talent” arbitrale (o, se volete, commentatore tecnico arbitrale) per DAZN. Nel corso della stagione scoprirete un nuovo modo di raccontare l’episodio, nel solco degli ultimi anni: regolamento, applicazione del protocollo, spiegazione e, ovviamente, opinione personale. Non mi dilungo oltre, durante le prime giornate di campionato prenderete confidenza con questo nuovo metodo. Oggi mi preme ringraziarVi: senza la vostra fiducia, la vostra attenzione e la vostra interazione non avrei mai potuto raggiungere questo traguardo. Un traguardo che voglio condividere con tutti voi”.

Per i tifosi sui social Marelli in tv è una buona notizia

Fioccano i commenti: “Finalmente si potrà disporre di un commento di livello e non dovremo più ascoltare alle teorie complottiste per cui solo ex calciatori dovrebbero arbitrare” o anche: “Finalmente qualcuno che va lì per spiegare il regolamento e non per aumentare l’audience” oppure: “Una luce nella miriade di complesse interpretazioni degli episodi. Sarà piu facile capire x chi vuole capire” e poi: “Spero possa portare un po’ più di equilibrio tra i tifosi che quantomeno hanno voglia di ascoltare e di imparare qualcosa” e ancora: “Ne sono davvero felice, un motivo in più per abbonarsi a DAZN. Sono certo che sarai un enorme valore aggiunto”. Poche le voci contrarie: “Perché? Perché si sente il bisogno di passare al setaccio l’operato dell’arbitro? Perché aggiungere ulteriori pressioni, con l’unico ovvio risultato di alimentare ulteriori polemiche, conoscendo il livello medio di chi si “ciba” di queste “analisi”?”.

