LeBron James non finisce mai di strupire.

La stella dei Lakers continua ad abbatere statistiche e record. L’ultimo nella notte: contro gli Spurs ha siglato la tripla doppia numero 22 in maglia gialloviola, una in più rispetto a quelle realizzate, in 18 anni, dal compianto Kobe Bryant, scomparso quasi un anno fa (era il 26 gennaio).

Ora nella classifica all time si trova al terzo posto e punta al secondo posto di Elgin Baylor.

OMNISPORT | 02-01-2021 10:49