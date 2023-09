Nuovo record per Nadia Battocletti: primato italiano sui 10 km

Altra impresa per la mezzofondista azzurra a Pescara. Battuto un tempo che resisteva da ben undici anni e che apparteneva a Roberta Brunet

10-09-2023 14:38

I record, si sa, sono fatti per essere battuti. Accade in tutti gli sport, atletica compresa, che un giorno arrivi uno oppure una e riesca a fare meglio di ogni suo predecessore. Quello di cui stiamo per parlare aveva resistito la bellezza di undici anni prima di essere abbattuto. L’impresa l’ha portata a termine Nadia Battocletti: è suo il primato italiano dei 10 chilometri su strada. Il cronometro si è fermato ai 31′ 35” ai ai campionati italiani di specialità di Pescara.

Un nuovo record dopo quello strappato alla Brunet

Il record precedente sui 10 km era stato ottenuto nel 2012 da Nadia Ejjafini. 31’’52” era stato il tempo realizzato dalla mezzofondista marocchina naturalizzata italiana. Oggi però quella performance è stata spazzata via, con un colpo di spugna dalla formidabile atleta azzurra dalla 23enne di Cles.

Che già nei mesi scorsi era stata capace di traguardi importanti: il 23 luglio, infatti, aveva conquistato il record italiano dei 5000 che precedentemente apparteneva a Roberta Brunet e che resisteva dal 1996.

La delusione mondiale e la pronta ripartenza

Non sempre la vita degli sportivi è caratterizzata da imprese memorabili. La stessa Battocletti era reduce da un’esperienza tutt’altro che fortunata nella finale mondiale di Budapest sui 5000. La trentina delle Fiamme azzurre non era riuscita a ripetere l’ottimo tempo della semifinale chiudendo la competizione al sedicesimo posto.

Ma non possono essere questi gli ostacoli tali da fermare la crescita di una così ambiziosa atleta. Così la Battocletti si è rimboccata le maniche, ripartendo fino all’exploit di Pescara. E passando, nel mezzo, dal Meeting di Padova.

Prossima tappa: i Mondiali di corsa su strada in Lettonia

Per Nadia Battocletti si tratta del quarto titolo italiano in stagione, che va aggiunto ai successi di 5000, 10.000 e cross. In totale la bacheca conta complessivamente nove trionfi in carriera. Adesso il prossimo obiettivo sono i Mondiali di corsa su strada in Lettonia e più precisamente a Riga.

L’appuntamento è fissato fra tre settimane: il via libera ci sarà il primo ottobre nei 5 chilometri. Anche in quella occasione la regina del mezzofondo saprà certamente farsi valere. Nell”Atletica l’Italia prova a tenere alta la bandiera.