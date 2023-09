Atletica, Jacobs non si ferma: domenica a Zagabria va a caccia del pass olimpico

La stagione di Marcell Jacobs non è terminata: dopo la delusione nella gara individuale ai Mondiali di Budapest, lo sprinter azzurro torna in gara domenica a Zagabria nel World Continental Tour

05-09-2023 23:54

Marcell Jacobs non si ferma. Dopo ave corso al meeting di Xiamen in Cina, lo sprinter italiano ha deciso di tornare in pista per una nuova gara e domenica gareggerà a Zagabria, in Croazia, per l’ultima gara del World Continental Tour con l’obiettivo di abbassare il suo record stagione di 10”05.

Jacobs prova a dimenticare una stagione negativa

E’ stata una stagione difficile quella di Marcell Jacobs che sperava sicuramente in qualcosa di più nei Mondiali di Budapest, invece per lui non è arrivata una medaglia e nemmeno la qualificazione alla finale. Del resto la sua stagione è stata molto negativa con i continui infortuni che gli hanno permesso di gareggiare solo una volta prima dei Mondiali in Ungheria, e con una condizione fisica precaria riuscire a tirare fuori una super prestazione era impresa disperata.

A caccia del pass olimpico: Jacobs ci prova a Zagabria

Domenica prossima a Zagabria è in programma l’ultima tappa stagionale del World Continental Tour, circuito secondo solo alla Diamond League. Dopo aver recuperato la condizione Jacobs ha voglia di mettersi ancora una volta alla prova anche perché nell’ultima uscita a Xiamen in Cina è arrivato un 10”05 che non lo soddisfa. L’obiettivo è proprio migliorare il record stagionale e provare a centrare il minimo per la qualificazione a Parigi (10″00), in modo da poter concentrare tutta la prossima stagione per preparare l’appuntamento olimpico.

Diamond League, a Bruxelles gareggiano Tortu e Folorunso

Jacobs non sarà il solo azzurro impegnato nelle ultime competizioni stagionali nel corso del fine settimane. Venerdì infatti ci sarà l’ultima tappa della Diamond League con il Memorial Van Damme in programma a Bruxelles, prima che la competizione si concluda con le finali di Eugene. In pista ci sarà anche Filippo Tortu che sarà impegnato sui 200 metri dove se la vedrà con il britannico Hughes e il canadese De Grasse. Sulla pista belga ci sarà anche Ayomide Folorunso, prima italiana a scendere sotto i 54 secondi nei 400 ostacoli e sesta agli ultimi Mondiali.