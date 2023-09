Jacobs lancia la sfida a Kerley in Diamond League: domani in Cina il confronto diretto

Dopo la medaglia d’argento con la staffetta, Marcell Jacobs vuole chiudere ad alti livelli anche nelle gare individuali e domani a Xiamen sfida lo statunitense Fred Kerley sui 100 metri

01-09-2023 17:16

Ancora un confronto diretto, il terzo che metterà di fronte Marcell Jacobs e Fred Kerley. I due sprint sono usciti dai Mondiali di Budapest con un sapore dolceamaro, entrambi deludenti nella prova individuale ma che poi hanno saputo riprendersi a sorridere grazie alla staffetta. Ora è il turno di sfidarsi di nuovo in pista.

Jacobs in pista a Xiamen per la Diamond League

Domani è il momento di tornare in pista per la Diamond League: Marcell Jacobs dopo una stagione travagliata dagli infortuni cerca di trovare occasioni per sorridere anche in una competizione individuale dopo la delusione di Budapest sui 100 metri. La sfida non sarà semplice visto che si trova di fronte un altro grande della velocità come lo statunitense Fred Kerley. L’occasione è il meeting in programma sulla pista di Xiamen in Cina e in programma domani alle ore 13.35 (ora italiana).

Mondiali alle spalle, Jacobs ora si concentra sul presente

L’argento nella staffetta 4×100 con la maglia dell’Italia ha salvato la spedizione di Marcell Jacobs ai Mondiali di atletica in Ungheria ma è indubbio che le sue intenzioni e le sue ambizioni fossero ben altre. Ma nella conferenza prima dell’evento di domani, lo sprinter italiano si butta alle spalle il passato.

Il mio obiettivo era di portare a casa due medaglie. E’ arrivata quella in staffetta però sono comunque felice dopo i problemi che ho avuto e voglio tornare più forte nella prossima stagione. Lo stadio qui è fantastico, la pista molto veloce, non avevo mai visto 10 corsie e sono pronto per domani. La sfida con Kerley? Si parla tanto sui social ma è importante avere queste rivalità per la popolarità del nostro sposto. Tra noi due c’è comunque molto rispetto ed è divertente.

Kerley pronto alla sfida: Stavolta vinco io

I confronti tra Marcell Jacobs e Fred Kerley per il momento sorridono all’italiano che ha un bilancio di 2-0: con la vittoria dell’azzurro sia al meeting di Montecarlo nel 2021 che poche settimane dopo nella finale olimpica a Tokyo. Ora però Kerley cerca rivincite.