Nuovo San Siro: ecco i progetti scelti da Inter e Milan

Appuntamento cruciale per il nuovo San Siro. Inter e Milan presenteranno giovedì mattina, presso il politecnico Bovisa, i progetti selezionati per il nuovo impianto che prenderà il posto della Scala del calcio. Insieme allo stadio verranno presentati i piani di riqualificazione urbana della circostante area di San Siro. Lo comunicano i due club in una nota.

In un filmato diffuso mercoledì, è stato presentato qualche dettaglio del progetto dello studio Populous: uno stadio rivestito di vetri e luci per ricordare il Duomo di Milano. Si tratta di un parallelepipedo coperto di vetro che, anche grazie ad un gioco di luci, ricorda la cattedrale meneghina, legando la storia di Milano al nuovo stadio.

All'interno, si possono notare le panchine in tribuna in stile inglese, oltre agli spalti verticali e vicini al campo. Inoltre è previsto un "distretto rinvigorito attivo 365 giorni l'anno", scrive Populous, presentando anche il progetto per l'intera area: uffici, centro commerciale, due torri, una piazza e aree verdi.

Il concept sottolinea la sostenibilità dal punto di vista ambientale, con pannelli fotovoltaici ed emissioni zero. "Un nuovo stadio per Milano, un nuovo distretto per Milano", conclude Populous.

Pochi dettagli invece per quanto riguarda il progetto di Manica-Cmr Sportium. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport dal rendering aereo l'arena sarebbe molto più classica, anche nella forma: il legame con Milano è dato da due anelli che si incrociano e si uniscono, simbolo della strada comune scelta dalle due società. In questo caso il distretto extra stadio sarebbe composto da tre torri, con uno spazio verde di cui fa parte il recupero del prato dell'attuale Meazza.

SPORTAL.IT | 25-09-2019 11:04