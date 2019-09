San Siro, nuova svolta: il sindaco di Milano spiazza Milan e Inter

Continua la querelle sullo stadio di Milan e Inter. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ora apre a una terza ipotesi sul futuro impianto delle due squadre milanesi: "A questo punto ci sono due ipotesi sul tavolo: uno stadio nuovo a San Siro o uno stadio a Sesto San Giovanni. Io ne aggiungerei una terza, noi siamo disponibili a cedere San Siro, qualora si volesse considerare anche l’ipotesi di San Siro. Io di più non posso fare".

"Le squadre decideranno, nel loro legittimo interesse, quello che conviene loro fare -continua Sala -, però anche nell’ordine di offrire loro tutte le opportunità, colgo l’occasione per ribadire che abbiamo anche disponibilità a cedere San Siro. Mi pare che fosse intorno ai 70 milioni la valutazione, le società potranno legittimamente scegliere: se preferiscono per le loro ragioni costruire uno stadio nuovo, se ne ragionerà".

"Ovviamente il Comune da San Siro non vuole farci soldi: siamo disponibilissimi a una valutazione di un ente terzo, che dica quanto vale. Non abbiamo assolutamente né bisogno né interesse a speculare su San Siro".

Sulla possibilità di un nuovo stadio a Sesto San Giovanni il primo cittadino si esprime così: "Non sarebbe per noi ovviamente gradita, però qui stiamo parlando di società private che nel loro legittimo interesse potrebbero fare anche una cosa del genere. Qui dobbiamo compendiare l'interesse pubblico e della città con delle legittime aspirazioni di società private ad avere uno stadio che per loro vuol dire più ricavi".

"La cosa importante è che si arrivi presto a una decisione, perché questo dibattito rischia di trascinarsi per molto tempo, però noi offriamo la massima collaborazione su ogni possibilità".

SPORTAL.IT | 13-09-2019 12:11