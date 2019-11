Nuovo sfogo di Rakitic: Inter e Juve interessate

Il centrocampista del Barcellona Ivan Rakitic in un'intervista al programma 'Universo Valdano' su Movistar si è sfogato di nuovo per sua situazione in blaugrana: "Mi hanno tolto il pallone, sono triste".

Il giocatore croato non trova spazio e potrebbe andarsene a gennaio, Juventus e Inter sono entrambe interessate: "Capisco e rispetto le decisioni dell’allenatore e della società. Ho dato tanto in questi cinque anni al Barcellona, Ho 31 anni, non 38 e sento di essere nel mio miglior momento".

SPORTAL.IT | 12-11-2019 21:59