Nzonzi saluta la Francia: ufficiale l'addio al Rennes

Si chiude ufficialmente la parentesi in Ligue 1 per Steven Nzonzi. Il centrocampista di proprietà della Roma saluta la massima serie francese dopo un anno e mezzo trascorso in Bretagna.

Sbarcato al Rohazorn Park nel gennaio del 2020 dopo un solo anno di Roma e nel mezzo la parentesi Galatasaray, l’ex mediano del Siviglia ha messo insieme 40 gettoni di presenza compessivi con la maglia ‘Rouges et Noirs’, piazzando anche cinque apparizioni sulla prestigiosa vetrina della Champions League.

OMNISPORT | 19-06-2021 21:56