Oddo carica il Padova: "Coraggio e tecnica per ribaltare il Palermo"

11-06-2022 15:36

Padova a caccia dell’impresa a Palermo. Un anno dopo la sconfitta ai rigori nella finale playoff di Serie C contro l’Alessandria i biancoscudati vedono materializzarsi l’incubo di un’altra beffa dopo aver perso in casa per 1-0 l’andata della finale contro i siciliani, passati all'”Euganeo” grazie a un gol di Floriano.

Al “Barbera” la squadra di Oddo dovrà vedersela con un avversario in piena forma psicofisica e che sarà sostenuto da oltre 30.000 spettatori.

Il tecnico dei veneti ha presentato la gara in conferenza stampa, caricando a dovere la squadra: “Sappiamo di andare su un campo difficile e caldo, ma vogliamo ribaltare il risultato. Servirà una grande partita, di coraggio e di tecnica contro un avversario che ci verrà a prendere alti, ma ci servirà anche positività e entusiasmo. All’andata ha deciso un episodio, siamo forti e lo sappiamo altrimenti non avremmo eliminato squadre come Juventus Under 23 e Catanzaro”.

Oddo sembra avere le idee chiare sulla formazione: “Dispiace per le assenze, ma anche gli indisponibili verranno con noi tutti perché serve il contributo di tutti. So già chi giocherà: Ceravolo ci sarà, con lui altri dieci”.