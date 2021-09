Okaka saluta l'Udinese: firma con l'Istanbul Basaksehir

Nuova avventura all’estero per Stefano Okaka, dopo due stagioni e mezzo di Udinese: l’addio all’Italia è ormai pressoché certo per l’ex Roma, in viaggio verso la Turchia.

Ad accoglierlo c’è l’Istanbul Basaksehir, club terzultimo nel massimo campionato turco con zero punti dopo le prime tre giornate: nella giornata di domani sono previste visite mediche e firma dell’attaccante classe 1989.

A differenza dell’Italia, in Turchia il calciomercato è ancora aperto seppur sia giunto alle ultimissime battute: Okaka si appresta ad essere uno dei colpi sul gong della squadra che avrebbe chiesto anche il prestito di James Rodriguez all’Everton.

Okaka è stato impiegato in tre spezzoni di gara in questo avvio di stagione e il suo posto all’interno della rosa guidata da Gotti è già stato preso da Beto, volto nuovo che l’Udinese ha acquistato dal Portimonense.

La società friulana ha da poco annunciato un’altra cessione: quella di Petar Micin con la formula del prestito fino a gennaio agli slovacchi dello Skf Sered.

OMNISPORT | 06-09-2021 21:09