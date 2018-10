Ola Aina: "La mia miglior partita"

L'esterno del Torino Ola Aina ha commentato così la partita contro la Fiorentina: "La mia miglior partita? Sì, sono davvero contento della prestazione della squadra intera, purtroppo non siamo riusciti a rimontare per andare a vincere, ma sono felice per stasera. Abbiamo provato a creare molto, ci sono state tante opportunità per tutti i giocatori ma a volte non si riesce. Ora dobbiamo continuare solo a lavorare e lavorare ancora".

Il rigore su Belotti: "Non ho visto molto bene in realtà, perché sul campo avevo tutti davanti. A volte, comunque, le decisioni non vanno a nostro favore ma noi dobbiamo continuare a lavorare per la prossima partita. L'Italia? Mi piace il cibo penso sia il migliore. Ma anche il modo di vivere è facile, e rispecchia quello che sono io", sono le parole riportate da Toronews.

SPORTAL.IT | 28-10-2018 09:30