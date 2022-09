Olanda, parla De Ligt: "Bayern salto di qualità rispetto alla Juventus"

20-09-2022 15:12

Il difensore del Bayern Monaco De Ligt, passato in estate in Bundesliga dalla Juventus, è tornato a parlare dal ritiro della nazionale Oranje, e come al solito ultimamente non manca qualche stilettata nei confronti del proprio ex club:

“Il Bayern Monaco è più prossimo al modo di giocare che l’allenatore della nazionale vuole in campo. Ho giocato a malapena le prime tre gare dato che sono arrivato con un ritardo nell’allenamento. In verità è stato tutto quello che mi è stato detto la prima settimana. Dopo di che sono sceso in campo in tutte e sei le ultime otto gare. Dunque mi sento veramente molto contento del mio tempo di gioco e di come stanno andando i primi due mesi. Dalla Juve al Bayern? Da parte mia si è trattato di salto di qualità parlando di formazione. La Juventus è una grande squadra. Credo solamente che il Bayern abbia in termini di selezione e ambizione di vincere la Champions. Ho avuto la sensazione che alla Juve fosse solo un po’ meno”