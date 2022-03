Olimpia, "confermata" la squalifica per doping: Moraschini si sfoga

10-03-2022 23:52

E’ stata confermata la squalifica per doping a Riccardo Moraschini, cestista dell’Olimpia Milano. Su Instagram, Moraschini si è sfogato: “Il 18 febbraio ho svolto l’udienza in corte d’appello per il mio ricorso. Un’udienza in cui non si è parlato se fosse giusta o meno la squalifica del primo grado, ma se fosse quella la sede giusta del mio ricorso. Perchè la procura Antidoping, durante l’udienza, ha sostenuto il fatto che io essendo un atleta di livello internazionale dovevo andare al Tas in quanto organo internazionale che accoglie ricorsi. La Procura Antidoping stessa ha ammesso l’errore in primo grado. Un errore che però a me costa caro.

Io e i miei avvocati abbiamo semplicemente seguito un regolamento scritto che indica di fare ricorso dove ti viene indicato in primo grado. Due casi precedenti, assolutamente uguali al mio, si sono svolti in Corte d’Appello. Qualche giorno fa il Giudice ha giudicato inammissibile il mio ricorso e quindi di fatto me lo ha annullato. Ora se facessi ricorso passerebbero 4-6 mesi, dunque a stagione già terminata. Non mi rimane altro che accettare l’anno di squalifica in primo grado. E questo nonostante mi sia stata riconosciuta la non intenzionalità. Dove l’unico mio errore è stato non sapere che una persona vicina a me stava utilizzando uno spray cicratizzante con all’interno una sostanza proibita”. Un caso che continuerà a far discutere.

OMNISPORT