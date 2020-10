Olimpia, El Chacho contro il suo passato

Oggi, al Forum, l’Olimpia ospita il Real Madrid, ovvero una delle candidate a vincere l’Eurolega. Negli ultimi 14 incontri diretti, nessun successo per i milanesi che sono reduci dal primo stop stagionale sul campo dell’Olympiacos.

Gara speciale per Sergio Rodriguez. El Chacho ha giocato sei anni al Real Madrid (dal 2010 al 2016), vincendo ben 13 trofei: “Giochiamo contro una squadra molto forte ed esperta. Il Real Madrid ha perso le prime due partite di EuroLeague, ma ha battuto il Khimki, e questo lo rende pericoloso: a Milano sarà pronto a giocare e competere. Noi veniamo dalla prima sconfitta stagionale, è un motivo in più per avere una reazione forte. Per me personalmente ovviamente con il Real Madrid sarà sempre una partita speciale”.

OMNISPORT | 16-10-2020 09:25