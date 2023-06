Olimpia, il monito di Melli: "Regna l'equilibrio"

Il MVP Shields pronostica: "Bologna campo difficile da espugnare".

11-06-2023 21:04

Il combattimento punto a punto del ‘Forum’ è destinato a ripetersi al ‘PalaDozza’ secondo due importanti alfieri delle ‘Scarpette Rosse’, Melli e Shields.

“E’ importante aver portato la serie sul 2-0 e aver mantenuto il fattore campo” ha dichiarato a ‘Eleven Sports’ il primo “Sarà una sfida molto lunga, si gioca punto a punto; non siamo stati brillanti nell’ultimo quarto, ma ci abbiamo messo un pizzico di cinismo in più”; “Ci servono due vittorie per lo Scudetto, ma a Bologna non sarà facile: serve coesione e concentrazione” sono state le riflessioni del secondo.