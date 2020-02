Olimpia ko, ma Messina esalta la prova di squadra

L'Olimpia Milano ha perso contro il Barcellona, ma Ettore Messina usa parole di elogio per i suoi.

"Abbiamo giocato bene a livello di squadra, e abbiamo avuto le nostre possibilità – rivela nel dopopartita il coach della Armani Exchange -. Abbiamo affrontato una squadra molto forte, e sono orgoglioso per lo sforzo che i ragazzi hanno messo in campo".

Messina divide la partita in due momenti: "Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, sia nei movimenti di palla che in difesa. Nel secondo invece abbiamo subito molto la loro pressione difensiva. Poi la prestazione di Delaney ha cambiato il match. Ma come prova di squadra sono d'accordo con chi dice che è stata la nostra migliore partita degli ultimi due mesi".

SPORTAL.IT | 07-02-2020 23:35