Olimpia, Melli avvisa la Virtus: "Si parte da zero a zero"

08-06-2022 09:47

Alle 21:00 di oggi, alla Segafredo Arena di Bologna, va in scena il primo atto delle LBA Finals 2022. In campo Virtus Bologna e Olimpia Milano. Melli è pronto a tutto pur di vincere lo scudetto.

“È la finale che tutti aspettavano, anche se i valori sulla carta sono cambiati e loro hanno anche l’entusiasmo per aver vinto l’Eurocup e aver raggiunto l’Eurolega. Inoltre hanno il fattore campo che a palasport pieni conta. Hanno aggiunto giocatori di esperienza e talento, sono equilibrati. Ma alla palla a due saremo zero a zero. Noi ci siamo allenati bene, siamo carichi”, le sue parole al Tuttosport.