Olimpia, Messina: "Gara di altissimo livello"

Il coach di Milano Ettore Messina ha parlato dopo il successo contro il Baskonia: “Abbiamo giocato una gara di altissimo livello, non posso che essere molto contento. Usando le rotazioni ho commesso io l’errore di tenere in campo quintetti con gente che aveva perso il ritmo, devo gestire meglio queste situazioni. Ma ripeto, è una vittoria che ci dà una spinta in classifica”.

Milano sta veleggiando in Eurolega: “E’ presto per fare confronti. Un anno fa si è vinto Coppa Italia, Supercoppa e centrato le Final Four. Quella squadra ha lasciato un segno. Vediamo dove arriviamo quest’anno. Sicuramente abbiamo una rotazione diversa e una profondità diversa. L’anno scorso avremmo rischiato ben di più un infortunio rispetto a quest’anno. La squadra si è compattata, sta giocando, ma si è solo creata una possibilità per giocarci in buona posizione le nostre carte”.

