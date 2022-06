Olimpia, Messina: "Vogliamo essere preparati"

07-06-2022 17:00

Cresce l’attesa per Gara1 dei playoff scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna.

Mercoledì, a casa delle V Nere la prima gara. Intanto a Rai Sport ha parlato il coach delle scarpette Rosse, Messina: «Credo ad una bellissima rivalità che dura dagli anni ’50. Parliamo di Lakers-Celtics, se mi passate il paragone. E’ bello essere parte di questa rivalità, Due grandissimi proprietari, due società storiche, speriamo sia una grande finale come realmente merita di essere».

E sui precedenti non proprio positivi: «È vero, bisogna fare qualcosa per rompere la cabale. Ma guardiamo anche ai progressi come gruppo, come ambiente, come credibilità europea. Sono cose che restano, e che ci permetteranno di fare ancora meglio in futuro».