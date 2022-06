Olimpia Milano, altro colpo di mercato: annunciato Tonut

25-06-2022 11:11

Dopo l’annuncio di Brandon Davis, l’Olimpia Milano ha reso noto anche l’acquisto di Stefano Tonut. A nemmeno una settimana dalla conquista del tricolore le scarpette rosse stanno già costruendo la squadra del futuro. Figlio d’arte (Alberto negli anni ottanta e novanta giocò a Trieste, Livorno sponda Enichem e Cantù), bandiera della Reyer Venezia, dove ha vinto due scudetti, una Coppa Italia e una Europe Cup, ha giocato 7 anni in terra veneta dopo tre stagioni a Trieste, sua città natale, ed è ormai anche un punto di riferimento della Nazionale italiana di Basket.

“Sono molto felice ed emozionato di esaudire il sogno di giocare in un grandissimo club – ha detto – a livello sia italiano che europeo, come l’Olimpia. A Milano troverò tante persone che conosco bene, dai giocatori allo staff, e altre che non vedo l’ora di conoscere per poterci lavorare insieme. Infine, voglio ringraziare la proprietà del club, Coach Messina e Christos Stavropoulos per l’opportunità che mi è stata concessa”.

“Stefano è stato uno dei migliori giocatori italiani delle ultime stagioni, ha già vinto tanto, ha il fisico per competere ad alto livello e arriva a Milano nel momento in cui sta raggiungendo la piena maturità e consapevolezza delle proprie capacità di atleta”, ha detto il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos.