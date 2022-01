Olimpia Milano, Delaney lancia i suoi: "Possiamo vincere tutto"

13-01-2022 16:24

Dopo la vittoria di Eurolega contro il Barcellona in casa Olimpia c’è moderato ottimismo e soddisfazione anche se tra campionato e coppa la stagione è ancora lunga. A parlare dopo il successo in terra spagnola è il play Malcom Delaney a Gazzetta Dello Sport.

Convinto dei mezzi del suo club, spiega: “Milano può vincere tutto, corriamo per la tripla corona: prima la Coppa Italia, poi le Final Four e poi lo scudetto. Sono venuto a Milano due anni fa non per soldi ma perché qui posso raggiungere un grande obiettivo. L’Olimpia è il migliore spogliatoio che io abbia mai frequentato in carriera. Quest’anno abbiamo una grande opportunità. Lo sento. Cosa ci serve per farcela? Arrivare ad aprile maggio in salute. Se staremo bene saremo molto competitivi”.

