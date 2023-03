Olimpia Milano, di nuovo Eurolega: c'è il Partizan

Dopo la vittoria contro il Valencia nuova sfida al Forum per i giocatori di Milano

09-03-2023 14:55

L’Olimpia Milano cerca di risicare altri punti in Eurolega e scende in campo per seconda partita della settimana al Forum dove ha vinto le ultime quattro gare e ha costruito la sua striscia attuale di cinque vittorie consecutive.

Questa volta c’è il Partizan Belgrado, una squadra ben divrsa da quella sconfitta nella gara di andata. Il Partizan si è imposta nelle ultime sette gare e ha capovolto la propria classifica non solo irrompendo in zona playoff ma attaccando addirittura una delle prime quattro posizioni della classifica.

L’ultima vittoria è stata conquistata martedì scorso a Bologna proprio mentre l’Olimpia centrava contro il Valencia la quinta vittoria in fila.

Buone notizie nelle ultime settimane con il rientro di Shavon Shields dopo quattro mesi abbondanti con minutaggio ristretto, ma comunque capace di dare una mano nelle piccole cose.

Lato Parizan occhio agli ex Kevin Punter e Zach LeDay. Siedono sulle due panchine due degli allenatori che hanno vinto in EuroLeague più titoli e più partite oltre ad aver allenato più gare, Zeljko Obradovic ed Ettore Messina. Nell’Olimpia risultano ancora indisponibili Devon Hall, Gigi Datome e Paul Biligha. Presente ancora con minutaggio limitato Shavon Shields.

Queste le parole di Messina: “Il Partizan è probabilmente la squadra più in forma di tutta l’EuroLeague come dimostra la sua classifica, ed ha il morale altissimo dopo la vittoria di Bologna. Ovviamente è una squadra ben allenata, con regole chiare, giocatori atletici e tanti tiratori in tutti i ruoli a cominciare da Kevin Punter e dallo stesso Zach LeDay. Sarà fondamentale una partita difensiva di livello altissimo e sarà altrettanto importante controllare il nostro tabellone contro il miglior rimbalzista offensivo della competizione che è Matthias Lessort. Noi stiamo crescendo e vogliamo continuare a farlo anche rispetto alla bella prestazione di Valencia, ma per provare a battere il Partizan dovremo fare ancora meglio”.