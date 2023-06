Milano potenzia la batteria 'lunghi': "Avventura stimolante per continuare a crescere" le parole dell'ala - centro.

27-06-2023 23:43

E’ Guglielmo Caruso il primo rinforzo dell’Olimpia neo – campione in carica.

L’ala-centro di 208 centimetri si è messa in luce con la canotta di Varese: quest’anno ha firmato 9,2 punti di media a partita in nemmeno 17 minuti di utilizzo, con ottime percentuali al tiro (67,1% da due e 40,6% da tre), e 19 punti contro la Spagna in Nazionale. Il 23enne ha tutte le qualità, di qui al 2027 (anno in cui scadrà il contratto con le ‘Scarpette Rosse’), per prendere il testimone come ‘lungo’ dai vari Hines e Melli: “Sono molto felice e orgoglioso di entrare a far parte di una grande realtà nazionale ed europea come l’Olimpia; sarà un’avventura stimolante, sono qua per imparare dai migliori e continuare a crescere. L’obiettivo è aiutare la squadra in ogni modo” le parole del cestista campano.