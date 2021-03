Olimpia Milano: impresa a Belgrado, si prende i playoff

Missione compiuta per l’Olimpia Milano: in una magica serata di coppa, i meneghini si prendono una vittoria di portata storica e centrano anche il passaggio ai playoff di Eurolega dopo un attesa di sette anni. A Belgrado finisce 93-72 per l’Olimpia, che non espugnava la capitale serba da ben 32 anni. Qualche minuto dopo la gioia del passaggio del turno, reso aritmetico dal ko del Real Madrid contro l’Efes.

Per l’Olimpia non ci sono mai reali problemi sullo stregato parquet di Belgrado: la partita inizia infatti con un parziale di 10-0, interrotto solo dal time out della Stella Rossa. I serbi rimontano fino al 12-22 e tentano di rientrare anche nel secondo parziale, ma gli implacabili Datome e Punter ristabiliscono sempre le distanze. Così si arriva all’intervallo lungo sul 47-36, e nel terzo quarto l’Olimpia piazza anche un eloquente 28-15. Sintomo di una serata a lungo attesa e davvero indimenticabile.

OMNISPORT | 30-03-2021 21:21